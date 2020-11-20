Aliyev’den Ermenistan’a Türkiye uyarısı: Toprak iddiası intihar demektir

Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında yaklaşık 27 sene Ermenistan'ın işgali altında kalan Ağdam'a girdi. Bu tarihi gelişmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap etti.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, “Sevgili Ağdamlılar, artık mülteci değilsiniz. Atalarınızın topraklarına döneceksiniz. Büyük planlarımız var. Fuzuli ve Cebrayıl'a yaptığım ziyaretler basına yansıdı ve herkes, tüm dünya ne kadar vahşi bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu gördü. Cebrayıl veya Fuzuli’de sağlam bina kalmamış, sadece askeri birliğe ait bazı askeri birimler ve binalar var. Ermeniler bu yıkımlardan sonra Azerbaycan halkının bu topraklara asla dönmeyeceğine inandılar. Yanıldılar. Halkımızın kalbinde, vatanlarımız sonsuza kadar yaşayacaktır” dedi.

’10 BİN ASKERLERİ FİRAR ETTİ’



Aliyev, “Eğer Azerbaycan kendi hakkını savunmasaydı, Ermenistan bizim topraklarımızdan çıkmayacaktı. Azerbaycan mescitleri dağıtıldı, tarihimiz yok edilmeye çalışıldı, haritalar yeniden çizildi. Şimdi ne oldu bu haritalar, bu haritalar cehenneme gitti. İşgalciler, evleri, okulları, mescitleri yok ederek gidiyor, bunların özleri bu. Kendilerini ‘güçlü savaşçılar’ olarak anlatıyorlardı, ne oldu onlara savaş meydanında? Azerbaycan askeri biz kez daha gücünü gösterdi, onların ordusunda ise 10 binden fazla firari asker var” ifadelerini kullandı.

‘BELALARIN SORUMLUSU KENDİLERİ’

Aliyev konuşmasının Türkiye’yle ilgili bölümünde ise, “Komşularıyla normal ilişkiler kuramayan bir ülke nasıl gelişebilir? Türkiye’ye karşı toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir. Azerbaycan’a karşı toprak iddiası. Bir süre bu iddiayı gerçekleştirmeyi başarmışlardı, topraklarımızı işgal etmiş, komşu halkı ata yurtlarından etmişlerdi. Şimdi diğer ülkelerden yardım bekliyorlar. Başlarına gelen tüm belaların sorumlusu kendileridir” diye konuştu.

’10 KAT FAZLASINI ALIRLAR’



Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardıklarını belirten Aliyev, “Tekrar ediyorum, bu sadece toprak bütünlüğümüzün restorasyonu değil, aynı zamanda Ermeni faşizminin belinin kırılmasıdır. Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardık, dünyayı Ermeni faşizminden kurtardık. Ama yine olabilir. Buna izin vermeyeceğiz. Herkesin bilmesini isterim ki, Kendimizi savunmak için her adımı atacağız. Ermeni faşizmi yeniden yükselirse, bize karşı bir provokasyon yapılırsa 10 kat fazlasını alacaklar” dedi. (İHA)

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