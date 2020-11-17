Aliyev’den zafer turu… Bayrağı göndere çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Füzuli ve Cebrayıl’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çatışmalardan sonra ilk defa cephe hattına giden Aliyev bölgede coşkuyla karşılandı. Kendi kullandığı aracıyla bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Aliyev’e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.

Öte yandan, sosyal medya medyada beğeniyle paylaşılan bir diğer görüntüde de Aliyev, işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti.

2 BİN KİŞİLİK BARIŞ GÜCÜ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalar, Ermenistan’ın savaşı kaybettiğini ilan etmesinin ardından sona erdi.

Rusya'nın arabulucuğunda ortak bir bildiriye imza atılırken, Dağlık Karabağ ve Laçin koridorunda bir barış gücü oluşturulmasına karar verildi. Rus birliklerinin yer aldığı koridorda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan barış gücü devriye geziyor.