Alman bakandan Türkiye açıklaması

Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye konusunda açıklamalarda bulundu.

Deutsche Welle’nin sorularını cevaplayan Roth, “Türkiye'ye bakarken, orada eleştirel bir sivil toplum olduğunu da unutmamak gerek” dedi ve geçen yıl örneğin İstanbul gibi bazı kentlerde muhalefet partisinden politikacıların belediye başkanlığı görevine geldiğine dikkat çekti.

“Türkiye’nin pek çok bölgesinde Avrupa’daki değerlerimize özlem duyan insanlar var” diyen Roth, “Birlik olarak onlara karşı da bir sorumluluk taşıyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Roth, “Durum elbette oldukça zor. İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti konularında gerileme var. Ama biz, ‘Evet, Avrupa'nın değerlerini paylaşıyoruz’ diyen Türklere bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye yeniden Avrupa’ya yakınlaşırsa dondurulan müzakereleri yeniden canlandırmak yönünde bir şans doğabilir.”