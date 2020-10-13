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Alman Dışişleri Bakanı Maas’tan Oruç Reis kararı! Ziyareti iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından saatler sonra, Ankara'ya ziyaretini iptal etme kararı aldı.

Sozcu.com.tr
10:11 -
Haberler Dünya
Alman Dışişleri Bakanı Maas’tan Oruç Reis kararı! Ziyareti iptal etti

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Bakan Maas’ın sadece Atina ve Lefkoşa’ya gideceğini duyurdu. Basının, Maas’ın neden Türkiye’ye gitmediği sorusuna, sözcü, bakanın planlarının yalnızca Yunanistan ve Kıbrıs’ı kapsadığını tekrarladı.

Alman Dışişleri Bakanı’nın bugün akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu. Maas’ın Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Atina ve Lefkoşa’yı ziyaret edeceği belirtiliyordu.

BORRELL: ÜZÜNTÜ VERİCİ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin Akdeniz’deki yeni Navtex ilanını ise “üzüntü verici” olarak değerlendirdi.

Borrell, AB liderlerinin yeni Navtex duyurusu sonrası gelişmeleri 15-16 Ekim’deki toplantıda ele alacağını söyledi.

Ekim ayının başında yapılan AB liderler zirvesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını değiştirmemesi durumunda yaptırım seçeneğinin “derhal” uygulanacağı duyrulmuştu. (Euronews Türkçe)

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