Alman doktorlara bedava tatil hizmeti verecekler!

Yunanistan Turizm Bakanı Harry Theoharis, bölgesel havaaalnlarının yolcularına kapılarına açacağı 1 Temmuz tarihinden iki gün önce Alman doktorların Kos adasına geleceğini ifade etti.

Yunanistan’da bugüne kadar 200’e yakın Covid-19’a bağlı ölüm gerçekleşti.

Ülke ekonomisinin çeyreği gelirini turizmden elde ediyor bu nedenle Yunanistan, ilk bahar ve yaz başında yaşanan zararı kapatmaya çalışıyor.

FORM DOLDURULACAK

Reuters’daki bilgililere göre, Yunanistan’da neredeyse 80 otelin Covid-19 koşullarına göre ayarlandığı da ifade ediliyor. Yeni kurallara göre, ülkeye gelen turistlerin yaşadıkları yerin adresini de gösteren bir formu iki gün önceden doldurup yetkililere göndermesi gerekiyor.

Ayrıca adalardaki havaalanlarında ve ülkenin geri kalanında düzenli olarak testler gerçekleştirildiği açıklandı.