Alman otomotiv devi Volkswagen’e ırkçı reklam suçlaması!

Volkswagen’in yeni nesil Golf modeli için yayınladığı reklam, yoğun şekilde ‘siyah beyaz ayrımı, köleliğe atıfta bulunma ve aşağılama’ nedeniyle ırkçılık suçlamaları getirirken, şirketin yönetim kurulu üyesi Jürgen Stackmann, resmi olarak özür diledi.

Stackmann, “Hiç savunulacak bir yanı yok. Video çok yanlış ve katlanılamaz. Utanıyoruz ve buna bir açıklama getiremiyoruz. Sadece, bunun nasıl olduğunu araştırmak için daha fazla çaba gösterebileceğimizi söyleyebilirim” dedi.

BİRDEN FAZLA MESAJ VAR

Sosyal medyada yer alan 10 saniyelik reklamda, siyahi bir kişinin üzerine doğru giden ‘O’ işareti yapılmış bir çift el, adamı arabanın önünden alıp üzerinde ‘Petit Colon’ yazan bir yere sokuyor. ‘Der Neue Golf’ (Yeni Golf) yazısı çıkana kadar ‘NEGER’ (Zenci) harfleri bir anlık ekranda beliriyor.

Reklam, ırkçı mesajlar açısından sadece bununla kalmıyor. Petit Colon kölelik ticaretini andıran, o dönemin kolonileştirme kuruluşları arasında yer alıyor. Ayrıca ‘O’ işareti de, ABD'li ırkçıların kullandığı sembol. Amerikalı White Power isimli aşırı sağcı örgüt, bununla birbirlerine selam veriyor.