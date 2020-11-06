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Alman polisi alarmda: Viyana saldırısıyla bağlantılı dört kişi aranıyor

Alman polisi, Viyana saldırganı Kujtim Fejzulai'yle bağlantılı olduğu düşünülen dört kişiyle ilgili ülkenin farklı bölgelerinde arama yaptıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:34, 06/11/2020
Haberler Dünya
Alman polisi alarmda: Viyana saldırısıyla bağlantılı dört kişi aranıyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’yı kana bulayan terör saldırısıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkisi kadın dört kişiyi katleden ve 21 kişiyi yaralayan Kuzey Makedonya asıllı Kujtim Fejzulai, polis tarafından ölü ele geçirilmişti.

Almanya’da da saldırıyla ilgili alarm verildi. Polis, Fejzulai’yle bağlantılı olduğu düşünülen dört kişiyi aradıklarını açıkladı. Alman Federal Kriminal Polis Merkezi (BKA) Twitter’da yaptığı açıklamada, Osnabrueck, Kassel ve Hamburg yakınlarındaki Pinneberg bölgelerinde ev ve iş yerlerini aradıklarını duyurdu.

Açıklamada, “Söz konusu dört kişinin saldırıya dahil olduğuna dair ön ipuçları yok, ancak şüpheli saldırganla bağlantıları olduğu düşünülüyor” dedi.

İSVİÇRE İKİ KİŞİYİ TUTUKLADI

Öte yandan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer yaptığı açıklamada, İsviçre’nin saldırıyla ilgili olarak iki kişiyi tutukladığını belirterek, Avusturya’nın soruşturma kapsamında başka bir ülkeyle daha yakın temas halinde olduğunu söyledi.

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Yayınlanma Tarihi:11:27,
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