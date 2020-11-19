Alman polisi cami baskınına halıyla gitti

Almanya’da, corona virüsü nedeniyle zor durumda düşen işletmelere verilen ve 9000 Euro'dan başlayan yardımları suistimal edenlerin sayısı milyona yaklaştı.

Ne yazık ki, ibadethaneler de buna alet edildi. Başkent Berlin’de göçmen nüfusun yoğun yaşadığı Kreuzberg'deki bir Türk camisinin dükkanlarının haksız yere yardım aldığının belirlenmesinin ardından, bu kez Berlin'de bir cami basıldı.

CEMAATİN BAKIŞINA BÖYLE!

Ancak Berlin polisi camiye hazırlıklı gitti. Berlin polisi, baskında aramalara başlamadan önce içeriye metrelerce halı götürdü ve ibadet yerlerine, yakın bölgelerine, girişlere bunlar serildi. Çarşamba sabahı başlayan operasyonda 90 polis memuru Araplar'a ait Furkan e.V. (Furkan Derneği) isimli camiye ve dernekten sorumlu 35 yaşındaki bir kişinin evini bastı. Derneğin internet üzerinden Arapça, Kuran dersleri, geziler, çeşitli dini ritüeller ve hac hizmeti verdiği bunlar karşılığında para aldığı belirtiliyor.

BOL SIFIRLI YARDIMLAR

Bu işlerde zarar ettiğini öne sürerek bol sıfırlı paralar alan, Neukölln semtindeki cami yöneticisinin evrakları her yerde didik didik arandı.

Sadece Berlin'de bu tür dolandırıcılığa karışanlarla ilgili 2100'den fazla dosya olduğu açıklandı. Başkentte 246.000'den fazla şirketin yardım başvurusunda bulunduğu, 1.8 milyar Euro dağıtıldığı, dilekçelerden 30 bininin reddedildiği biliniyor. Ancak, sahte belgelerle kaç kişinin bu yardımlardan aldığı ise belli değil.