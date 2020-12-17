Alman polisinden Türk aileye tepki çeken sınır dışı uygulaması

Almanya’nın Sontra kentinde yaşayan ve İstanbul'a sınır dışı edilen yedi kişilik Akyüz ailesi, polisin insanlık dışı muamelesine maruz kaldığını söyledi. Hessische/Niedersächsische Allgemeine‘ye konuşan aile, 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece, polisin evlerini bastığını ve zorla havaalanına götürüldüklerini aktardı.

30 yıldır Almanya'da olan baba Mahmut Akyüz, tüm aile uykudayken kapılarının kırılarak evlerinin basıldığını ve ayrı araçlarla havaalanına götürüldüklerini belirtti. Aile, araçlara bindirildiklerinde baba Mahmut Akyüz ve 18 yaşındaki oğlu Bilal Akyüz'ün ellerinin plastik kelepçeyle bağlandığını öne sürdü.

TEPKİ GÖSTERİR DİYE KELEPÇE TAKTILAR



Anne Fatma Akyüz’ün havaalanında ayaklarının da bağlandığı aktarıldı. Plastik kelepçenin söz konusu olmadığını öne süren Werra-Meissner Emniyeti Sözcüsü, Mahmut Akyüz'ün “içinde bulunduğu durumdan dolayı vereceği duygusal tepki öngörülemediğinden” ellerinin kelepçelendiğini savundu.

Mahmut Akyüz, havaalanında çıplak aramayı reddetttiğini, bunun üzerine polisin üzerindekileri zorla çıkarttığını ve tüm ailenin çıplak aramaya maruz kaldığını da öne sürdü. 19 yaşındaki Ferdi Akyüz, polisin tutumunu “insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

BİLDİRİM MUAMMASI



Yetkililer aileye geçerli oturumları olmadığı için sınır dışı kararının bildirildiğini, ancak gönüllü olarak ülkeyi terk etmedikleri için zorla sınır dışı yöntemine başvurulduğunu öne sürdü. Akyüz ailesi ise Almanya'da kalmalarına olanak sağlayan müsamaha (Duldung) sürelerinin henüz dolmadığını, kendilerine ülkeyi terk etmeleri yönünde bir bildirimin yapılmadığını, söz konusu bilgiyi içeren yazıların havaalanında kendilerine teslim edildiğini belirtti.

Polisin kendilerine “terörist muamelesi” yaptığını ve tramvatize olduklarını kaydeden aile, avukata başvurduklarını ve Almanya'ya geri dönebilmeleri için bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi. (DW Türkçe)