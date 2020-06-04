Alman Sig Sauer iflas etti!

Şirketin Genel Müdürü Tim Castagne, iflas bilgilerini doğruladı ve Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararı benim için çok acı verici, hüzünlü oldu” dedi.

Şirketin, corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı süreç geçirmesinden öte, yeni muharebe silahları konusunda rakipleriyle rekabet edememesi nedeniyle zor duruma düştüğü belirtiliyor.

Amerikan ordusu ve İngiliz anti-terör timlerinin, kısa bir süre önce ABD'deki Sig Sauer fabrikalarında üretilen Sig Sauer tabancaları aldığı belirtildi.