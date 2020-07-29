Alman turizm dergisinden çarpıcı yazı: En iyisi Türkiye

Almanya merkezli turizm dergisi `Touristik Aktuell´, `safe tourism´ kapsamında sertifikalandırılan tatil olanaklarını anlatan bir yazısında, Türkiye´nin corona virüsü önlemlerini mercek altına aldı.

Matthias Gürtler tarafından hazırlanan yazıda İzmir-Kuşadası gezisine ilişkin detaylara yer verildi. Yazıda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın, “Misafirlerimize güvenli konaklama ve ziyaret imkanı sunmak istiyoruz” sözlerine vurgu yapıldı.

‘DENEYİM KISITLANMIYOR’

Türkiye´de corona virüsü salgınının yayılmasını önleme kapsamında alınan tedbirlerin iyi şekilde uygulandığına dikkat çekilen yazıda, “Türklerin aldığı geniş ve tutarlı önlemler şaşırtıcıydı. Güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen, deneyimin kısıtlanmaması da önemliydi” denildi.

‘MASKE KULLANIMI ZORUNLU’



Alınan önlemler için ise şu ifadeler kullanıldı:

“Otellerin ayakkabıları otomatik dezenfekte eden paspasları bulunuyor. Otele giriş yapan kişilerin ateşleri ölçülüyor ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin işaretler bulunuyor. Maske kullanımı zorunlu ve katılımcılar Türkiye´deki ev sahipliğinden de etkilendiler.”

Öte yandan yazıda, katılımcılardan birinin ifadelerine de yer verildi. Katılımcılardan biri, “Türkiye gezisi en iyisiydi. Türkiye’ye seyahat uyarısı son bulduğunda hemen rezervasyonu olan müşterilerim var. Türkiye’ye gelen seyahat acenteleri de tatil konusunda artık kendilerini elçi olarak görüyorlar” dedi. (DHA)