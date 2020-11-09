Almanya-Çin arasında corona virüslü et gerilimi

Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 50 milyonu geçerken Almanya ve Çin arasında virüslü domuz eti gerilimi yaşanıyor… 2019’un son haftalarında salgının başladığı yer olan Çin, Almanya’dna ithal edilen kemikli domuz etinde (Schweinaxe) corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Çin’de bu bulgu sonrasında “savaş moduna” girilirken, yetkililer bu ürünün yeni bir corona virüsü dalgası için tetikleyici olabileceğini öne sürdü.

Ürünün, Bremen kentinden Tianjin'e gönderildiği ve oradan da Tezhou kentine gönderildiği ve üzerinde virüsün izlerinin bulunduğu açıklandı.

Dondurulmuş ete temas eden işçi ile onunla temasta olduğu belirlenen 8 kişi hemen karantinaya alındı. Tianjin kenti de, sağlık alanında çok sıkı önlemleri gösteren “savaş moduna” girdi.

ÇİN VİRÜSE KARŞI KAZANDI

Çin'de son aylarda neredeyse hiç corona virüsüne rastlanmadı. Bazı bölgelerde küçük küçük vakalar olabileceği belirtiliyor ancak onlar da yaşanmadı. Çin hükümeti, ülkeye corona virüsü girişinde yurt dışından ithal edilen dondurulmuş gıdaları sorumlu tutuyor.

Geçen aylarda Almanya'daki et işleme tesisleri ile soğuk hava depolarında yoğun corona virüsü vakalarına rastlanmıştı. Uzmanlar virüsün, soğuk yerlerde yok olmadan kalabildiğini ve havalandırma sisteminde dağıldığını duyurmuştu.