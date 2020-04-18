Almanya coronada umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada hayata döndüm

ABD, Almanya ve Danimarka’da yapılan testler sonucunda corona virüsü tedavisinde etkili olabileceği düşünülen Remdesivir ilacıyla ilgili umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Almanya’nın Münih şehrinde 40 derece ateş, yoğun öksürük ve göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Curtis Warren Puckett 7 günde tamamen iyileşti.

Olayı manşetine taşıyan Bild gazetesi Puckett'ın durumunu “Büyük umut. Yeni ilaç iyileştiriyor” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDI

31 Mart’ta hastaneye kaldırılan Puckett, Dr. Christoph Spinner'ın, “Remdesivir adlı ilacı gönüllüler üzerinde deniyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?” sorusuna olumlu yanıt verdiğini belirterek, “Hastaneye geldiğimde 40 derece ateşim vardı. Şiddetli öksürük ve göğüs ağrısı da vardi. Çok korkuyordum ve paniklemiştim” dedi.

SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİR

KOAH ve astım hastalığı bulunan Puckett, “İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim” dedi.

Ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir adlı ilaç, dünyada 50 hastanede deneniyor. Bunların üçü de Almanya'da. Remdesivir'in yakında seri üretimine başlanacağı ve tüm hastalar için kullanımına onay verilebileceği öne sürülüyor.

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