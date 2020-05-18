Almanya coronayı bıraktı seks işçilerini tartışıyor

Almanya'da iş yeri ruhsatı olanlar, gelir kaybı nedeniyle mayıs sonuna kadar başvurarak bundan yararlanabiliyor. Almanya'da yasal olarak kayıtlı ve ruhsatlı çalışan seks işçileri de, diğer küçük veya tek kişilik büro işi yapanlar gibi “Corona Acil Yardımları”na başvurdu.

İKİ MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ

Alman kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği bu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Almanya’da yaşayan ve başvuru yapan seks işçilerine, kira kaybı, gelir kaybı, yatırım zararı gibi nedenlerle kişi başı 3000 Euro'dan 10.000 Euro'ya kadar yardımlar ödenmeye başladı. İlk paralar Hamburg'da ödendi. Bunu diğer eyaletlerin izleyeceği belirtildi. Almanya'da 2 milyona yakın kişiye “Corona Acil Yardımı” yapılacağı açıklanırken, bunlardan yaklaşık 30 bininin yasal seks işçileri olduğu belirtiliyor.

ANTONIA: FORM VERDİM, PARA GELDİ

Bild Gazetesi'ne konuşan Antonia isimli bir seks işçisi, Romanya'daki ailesine bakmak zorunda olduğunu, işleri kesilince yardıma başvurduğunu açıkladı. Stuttgart'ta çalışan ve iş yeri kapandığı için zarara uğrayan Antonia, hükümetten 4500 Euro Corona yardımı geldiğini açıkladı. Şimdi başka bir iş düşünen Antonia, Sanayi ve Ticaret Odası'na gidip orada form doldurup IBAN numarasını verdiğini söyledi.

SAHTEKARLIK YAPANLARA CEZA

Yardım almak için belgelerin tam, bilgilerin doğru olması gerekiyor. Bir yandan yardım verilirken diğer yandan, 15 bine yakın kişinin de haksız yere yardım aldığından şüpheleniliyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 3 bin iş yerine soruşturma başlatıldı. Sahte bilgi ve belgelerle yardım alanlara ceza davası açılıyor, ödenen paralar da geri alınıyor.