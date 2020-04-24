Almanya normalleşiyor! Tuvalet kağıdı rafta kaldı, bira satışları artıyor

Orta çağlarda, ekmek yerine birayla kahvaltı yapan ve hatta ‘Bira yiyorum’ diye söz bile bulunan Almanya'da bu kez raflarda bira bulunamaz oldu. Ayak üstü yiyecekler, içeceklerde artış oranı yüzde 21 olurken, son bir haftada bira satışlarındaki artış yüzde 10'a yükseldi.

KONSERVELER DE KALDI

Corona başlayınca, panik halinde alınan tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri, konserve satışlarında patlama olmuş ve bunların alım oranı yüzde 2497 artmıştı. Corona önlemleri önce Avusturya, ardından Almanya ve İsviçre ile gevşetilmeye başlanırken, konserve satışları yüzde 67 düştü.

Daha iki hafta öncesine kadar bulunamadığı için lüks sınıfına giren tuvalet kağıdı satışlarında yüzde 25, pirinçte yüzde 30, unda yüzde 67, makarnada yaklaşık yüzde 18'lik düşüş oldu.

GÜNLÜK ALIŞVERİŞE DÖNÜLDÜ

Bunların dışında süt, ekmek, yumurta, margarin, elma, muz ve domates satışlarında da ortalama yüzde 15'lik düşüş görülüyor. Marketlerin rafları bu ürünlerle dolu. Alışverişte normal günlük ihtiyaçlara dönüldüğü gözleniyor.

Araştırma, online satışları ve marketleri denetleyen firmalar aracılığıyla yapılırken, evde kalma nedeniyle bahçelere dikilecek çiçeklerle, bahçe malzemeleri satışlarının da hayli yükseldiği görüldü.