Almanya ve Yunanistan’dan peş peşe Türkiye karşıtı açıklamalar!

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’yi “kendi sorunlarını sığınmacılar üzerinden çözmeye çalışmak”la suçladı. Merkel, AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının yenilenmesi için tüm gücüyle çalıştığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel temasları öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatının geliştirilmesi çağrısı yaptı.

DW Türkçe’deki habere göre, Türkiye’nin “kendi sorunlarını sığınmacıların sırtından çözmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu” kaydeden Merkel, “sığınmacıların Türk-Yunan sınırında bir çıkmaz sokağa sürüklendiğini” söyledi.

Berlin’de Alman-Yunan Ekonomi Forumu’nda konuşan Merkel, AB-Türkiye mülteci mutabakatının yeni bir aşamaya geçirilebilmesi için “tüm gücüyle çalıştığını” kaydetti. Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Mitsotakis’in de katıldığı toplantıda Merkel, hedeflerinin “kaçış ve göçün düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve azaltılması” olduğunu söyledi.

MİÇOTAKİS: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Berlin'de Başbakan Angela Merkel'le bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin sığınmacı politikasındaki tavrını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan-Almanya Ortak Ekonomi Forumu'nun açılışında konuşan Miçotakis, “AB ve Yunanistan, Türkiye'nin sığınmacılar üzerinden uyguladığı baskıya boyun eğmeyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Brüksel'de AB yetkilileriyle buluşmasında, Yunanistan sınırında bulunan sığınmacılar konusunda geri adım atacağını umduğunu açıkladı.

“Avrupa çok kritik bir dönemden geçiyor. Türkiye on binlerce sığınmacıyı düzensiz göçmen olarak Avrupa'ya göndermeye çalışıyor” diyen Yunanistan Başbakanı, AB'nin dış sınırlarının korunmasına ve Yunanistan sınırında bekleyen binlerce sığınmacının Türkiye'ye geri dönmesine alternatif olmadığını bildirdi.

ALMANYA 500 SIĞINMACI ALACAK

Merkel, Yunanistan'ın Avrupa açısından büyük bir sorumluluk aldığını ifade ederek, AB ülkelerinin Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunu da belirtti. Merkel, Yunanistan'ın yükünü hafifletmek için bin 500 sığınmacı çocuğun Almanya'ya getirileceğini doğruladı.

Alman hükümetinin, Yunanistan’daki mülteci kamplarında bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç çocukların yaklaşık 1500'ünü ülkeye kabul etme kararı aldığı sabah saatlerinde açıklanmıştı. Koalisyon hükümetinin liderlerinin dün gece saatlerine kadar süren kriz toplantısından çıkan karara göre, söz konusu çocuklar ağırlıklı olarak acil tedaviye ihtiyaç duyan ve 14 yaşından küçük refakatsiz olanlardan seçilecek.