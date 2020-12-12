Almanya yine tam kapanıyor… Corona karşıtlarının lideri yoğun bakımda

Almanya corona virüsünde yeni dalgayla sarsılırken, Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları Pazar günü saat 10.00'da olağanüstü olarak toplanıyor. Gündem ise tam kapanma.

Öte yanda kendilerine ‘Querdenker’ (diğer açıdan bakan, çapraz düşünen) diyen ve corona karşıtı eylemler düzenleyen grubun lideri virüse yakalandı. En son Leipzig'de yaklaşık 20 bin kişiyle eylem yapan, corona önlemlerini eleştiren ve bunun bir oyun olduğunu savunan grubun liderinin durumu ağır. Leipzig Üniversite Kliniği'nde suni solunum cihazına bağlanmış durumda.

EYLEMLER ARTIK BİTİYOR

Eylemde ne mesafeye ne de maske kuralına uyan grubun şimdi ne diyeceği, eylemlerini sürdürüp sürdürmeyeceği bilinmiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Thomas Grünewald, Querdenker grubuna seslenerek “Herkes bununla enfekte olabilir. Herkes hastalanabilir ve herkes ölebilir. Bu bir grip değil” diye konuştu.

ÜÇ HAFTA TAM KAPANMA

Başta Başbakan Merkel olmak üzere, Alman enfeksiyon uzmanları alarm işaretlerini artırmaya başladı. Yarın yapılacak toplantıda üç haftalık kapanma konuşulacak.

Yeni kapanma modelinde, süpermarketler, paket servisler, benzinciler, hastaneler, doktorlar ile eczaneler açık kalacak. Ligler seyircisiz devam edecek. Kapanmanın 16, 18 veya 20 Aralık'ta başlayacağı, 10 Ocak'a kadar süreceği sanılıyor.

BU KEZ TUVALET KAĞIDI ÇOK

Almanlar, ilk kapanmada tuvalet kağıdına hücum etmiş ve hiçbir yerde tuvalet kağıdı kalmamıştı. Fiyatları da katlanmıştı. Alman Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, “Bu sefer tuvalet kağıdı krizi olmayacak. Hem üretim çok hem de nakliye sorunu yok” dedi.

Bu arada, Almanya'da vefat sayıları da hızla yükseliyor. Ülkede şu anda 321 bin aktif corona vakası var ve son 24 saatteki artış 28 bin 400 oldu. Almanya'da dün 496 kişi bu hastalıktan can verdi ve toplam vefat sayısı 21 bin 466 oldu.