Almanya’da 17 hastaneden sorumlu profesör uyardı: Corona virüse karşı maraton koşuyoruz

Almanya’da Hessen eyaleti bölgesindeki 17 hastanenin sorumlusu, Gissen-Marburg Üniversite Kliniği (UKGM), Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Werner Seeger, Türk-Alman Sağlık Vakfı’nın düzenlediği toplantıda SÖZCÜ HaftaSonu eki için Covid-19'u anlattı.

Şu anda Giessen'deki klinikte 21 adet ağır corona hastasının olduğunu belirten Seeger, “İnsanlar coronadan mı ölüyor, yoksa virüs başka hastalıklarını mı tetikliyor?” sorumuza şu yanıtı verdi:

“Covid-19 hastaları virüsten ölüyor. Tabii başka hastalığı olanlarda ölüm riski yüksek. Hastanemizde ölen en genç hasta 38 yaşındaydı. Şu ana kadar 7 hasta kaybettik. Yaş ortalaması ise 62 oldu. Bu bir katil virüs değil. İnsanları öyle 48 saat içinde öldürmüyor ama tabii ki tehlikeli bir virüs türü.”

Seeger’ın sorulara verdiği diğer yanıtlar ise şöyle:

ÖZEL TEDAVİ GELİŞTİRDİK

Covid-19 hastalarına hangi tedavileri uyguluyorsunuz? Son günlerin konuşulan ilacı Remdesivir kullanıyor musunuz?

– Tedavi yöntemi, yoğun bakımdaki en uygun tedavinin belirlenmesiyle mümkün. Hastanın nefes almasını sağlamak, ciğerlere ve diğer organlara zarar vermemek için çalışıyoruz. Remdesivir ile de testlere katıldık. Bizim de bir araştırmamız var. Hücreleri güçlendirmek, akciğer hasarını gidermek ve kök hücre iyileştirici etki için insanlara suni solunum cihazları ile ön tedavi yapıyoruz. Hangi hastaların, hangi ilacı alması gerektiğine sonra karar veriyoruz.

AŞI BULUNANA KADAR SORUN VAR

Bu virüs daha ne kadar bizimle kalacak? Bu yaz sonu mu, daha mı sonra bitecek?

– Bilemiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 170 bin virüs bulaşmış kişi tespit ettik. Görünmeyen kısmı 10 katı. Bu demektir ki, en az 1.7 milyon insan virüsten enfekte oldu. 80 milyonluk Almanya'da nüfusun yüzde 60'ına virüs bulaşması için yıllar gerekir. Aşı bulunur ve çok sayıda kişinin bağışık olması sağlanırsa, başarırız. Kitle bağışıklığı için yüzde 60'ın enfekte olması gerek.

ÖNGÖRÜLEMEZ YAPIYOR

Almanya'da 2018'de gripten 25 bin 100 kişi ölmüş. Coronadan ise 7 bin 800 kişi öldü? Hangisi daha tehlikeli? Grip aşısı vardı ama yine çok insan öldü…

– Grip de tehlikeli. Ölümler grip dalgasına göre değişiyor. Gribin aşısı var. Ancak söylediğiniz gibi bazı yıllar çok sayıda ölüm olabiliyor. Grip kışın daha etkili. 100 yıl önceki İspanyol gribi gibi. Grip aşısı tam olmasa da iyi koruma sağlıyor. Aşının başarısındaki sorun, virüsün hep biraz farklı olması. Gribe karşı ilaçlarımız var. Ciğerleri koruyabiliyoruz. Ancak coronaya karşı bu yok. Bu da coronayı öngörülemez yapıyor. Ayrıca bu virüs çok hızlı yayılıyor. Birkaç hafta içinde dünyaya yayıldı. Ama ikisi de tehlikeli.

ÖLENLERİN ÇOĞUNDA TROMBOZ VAR

Coronadan ölen hastalara otopsiler yaptınız. Ne buldunuz, corona tam olarak ne yapıyor?

– Corona insanları akciğer hastalığıyla tehdit ediyor. Akciğerlere sıvı doluyor, iltihaplanma ve kanamalar oluyor. Birçoğunda tromboz (kan pıhtılaşması) gördük. Akciğer embolisi ve kalp ritim bozukluğu yaşanıyor. Bazı hastalarda nörolojik problemler de yaşanıyor. Kimisi koku duygusunu veya tat alma duygusunu yitiriyor. Bunları yerine getiriyoruz. Ancak sonra ortaya çıkacak hasarları bilemiyoruz. Ana ölüm nedeni, akciğer yetmezliği.

Bu kadar olaydan sonra, insanlar için iyi bir haberiniz olacak mı?

– Hızlı yayılımı durdurduk. Üç haftadır daha az hastamız var. İtalya, Fransa ya da ABD gibi değiliz. Sağlık sistemimiz iyi ve enfeksiyon sayısına göre, çok düşük bir vefat sayısı var. Yoğun bakımda hazırlıklıyız. Bakım ve malzeme sorunu yok.

Corona önlemlerinin gevşetilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

– Politikacılar önlemlerin gevşetilmesi için, doğru yolu bulmaya çalışıyor. İnsanların yatırımlarını, sermayelerini kaybetmeleri, yaşamlarını kısıtlama söz konusu. Çocuklar örneğin, dışarı çıkamadıkları için problem yaşıyorlar. Bunları göz önüne alıp karar vermek gerek.

HASTA ÖLSE DE VİRÜS YAŞIYOR

Covid-19 hastası öldüğünde, virüs yaşamaya devam ediyor mu?

– Hem evet, hem de hayır. Bir öncü, bir DNA hücresinin içine giriyor, çevresini kapatıyor ve diğer hücreleri de kendine benzetiyor. O hücreler dönüşüyor. Bir kişi öldüğünde, hücreler de ölüyor ve üretim yapamıyor. Ama bu ölüm aynı anda olmuyor. Uzun süreli beklemeden sonra onlar da yok olur. İlk başta yaşamaya devam ediyor. Ama yeni hücrelere sirayet edemiyor.

AŞI HERKESE EŞİT VERİLMELİ

Ne zaman aşı bulunabileceği konusundaki tahmininiz nedir?

– Yıllar alabilir. Bağışıklık sisteminin reaksiyonları ölçülecek. Aşamaları var. 1.5-2 yıldan önce zor. Bu baştaki aşamaları atlayıp aşılamaya başlarsanız, başka hastalıklara yol açabilirsiniz. En önemlisi, dünyaya yetecek kadar ve herkese eşit şekilde dağıtılacak olması.

BİR ANLIK BOŞ BULUNDUK

Sağlık Bakanı Spahn'ın ziyaretinde maskeniz yoktu. Mesafeniz yoktu, asansöre de mesafesiz dolmuştunuz. Ne gibi tepkiler aldınız?

– Maskem vardı, o an çıkarmıştım. Asansöre binen grupta da vardım. Dört bakan, korumalar, biz ve gazeteciler hepimiz oradaydık. Anlık bir şey oldu. Mesafe yoktu, boş bulunduk. Çok eleştiri aldık. Özellikle de sosyal medyadan. Böyle şeyler oluyor işte. Her zaman her şeyi tam kontrol edemiyorsunuz.



HİÇ TEST YAPTIRMADIM

Siz ve ekibiniz sık sık test yaptırıyor musunuz?

– Hayır. Niye yaptıralım? Belirtiler yoksa, test de yok. Hiç test yaptırmadım. Çalışanlarımız için de yapmadık. Çalışanları seri şekilde test yapmak mantıklı değil. Çünkü bu testler halk için. O kadar çok test harcayamayız.

Covid-19'un alt grupları var mı? Bu virüs Wuhan'dakiyle aynı. Daha önce mutasyona uğrayıp geldiyse bir şey diyemem. Öyle olsa aşısı olurdu. Tip a, b, c gibi bir şey de yok. Bir halk grubu ya da etnik grupta daha etkili ya da etkisiz diye bir durum yok. Kan gruplarıyla da ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak temizlik, bakım ve korunmayla ilgisi var. Yoğun bakımda 4-6 hafta tedavi ettiğimiz hastalar, 10-15 kilo kaybediyor. Yoğun bakımda coronaya karşı bir maraton koşusundayız. Vücut direnci çok önemli. Kilolular, yüksek şekeri olanlar, yaşlılar, sigara içenler, başka hastalıkları olanlar risk altında.

