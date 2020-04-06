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Almanya’da 42 kişilik Türk aile karantina altına alındı!

Almanya Bielefeld'de yaşayan 42 kişilik Türk aile, Alman polisine zor anlar yaşattı. Aileden üç kişiyi karantina altına almaya giden polis, karşılarında 42 kişilik aileyi görünce ek kuvvet çağırdı ve tüm aileyi karantina altına aldı.

Ali GÜLEN
20:21 -
Haberler Dünya
Almanya’da 42 kişilik Türk aile karantina altına alındı!

42 kişilik aileden üç kişi, corona virüsü semptomları gösterince sağlık yetkilileri devreye girdi.

Eve giden iki sağlık yetkilisi ve bir polis karşılarında kalabalık bir aileyi görünce şok geçirdi.

Ailenin 42 kişiden oluştuğu öğrenilince bölgeye ek polis ekibi geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle özel kıyafetle eve giren sağlık yetkilileri, Jöllenbeck semtinde bulunan evi karantinaya aldı ve ailenin dışarı çıkması yasaklandı.

Corona virüsü kurallarına uyulmadığı takdirde ceza alacağı belirtilen aile, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

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