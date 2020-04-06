Almanya’da 42 kişilik Türk aile karantina altına alındı!

42 kişilik aileden üç kişi, corona virüsü semptomları gösterince sağlık yetkilileri devreye girdi.

Eve giden iki sağlık yetkilisi ve bir polis karşılarında kalabalık bir aileyi görünce şok geçirdi.

Ailenin 42 kişiden oluştuğu öğrenilince bölgeye ek polis ekibi geldi.

Corona virüsü salgını nedeniyle özel kıyafetle eve giren sağlık yetkilileri, Jöllenbeck semtinde bulunan evi karantinaya aldı ve ailenin dışarı çıkması yasaklandı.

Corona virüsü kurallarına uyulmadığı takdirde ceza alacağı belirtilen aile, Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

İLGİLİ HABER Hollanda'da mantı açmak için toplanan kadınlara ceza!