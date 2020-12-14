Almanya’da aşı öfkesi: Bizim aşıyı önce başkaları oluyor, biz ölüyoruz

Almanya’nın Mainz kentinde BioNTech'in sahipleri Prof. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşı, İngiltere'nin ardından ABD, Kanada, Bahreyn, Suudi Arabistan, Meksika, Kuveyt ve İsrail'de uygulanmaya başlandı. “Aşı geciktikçe ölüm sayısı artıyor” diyen halkın buna tepkisi büyük ve durum basında da geniş yer almaya başladı.

Baştan beri iki Türk'ün bulduğu aşıyı “Alman aşısı” diye tanımlayan Almanlarda da, “Aşıyı biz bulduk. Ama önce başkaları oluyor” tartışması çıktı. 10 Kasım'da Almanya Sağlık Bakanı Spahn, “Ben halkımıza, Almanya'da ürettiğimiz aşıyı önce başka ülke vatandaşlarının hizmetine sunulmasını anlatamam” demişti. Şimdi bu söyledikleri başına geldi.

AÇIKLAYAMADI, AB'Yİ SUÇLADI

Bakan Spahn, her geçen gün başka bir ülkenin BioNTech aşısı olmasını ve Almanların halen beklemesini açıklayamıyor. Almanya ve AB'nin aynı onay sürecine girmesi, bunun beklenenden uzun olması nedeniyle ilk onayın 29 Aralık'ta çıkması bekleniyor.

AB'nin onay sürecinin içinde kalmakla hata yapıldığını kabul eden Bakan Spahn, dünkü acil toplantıda Başbakan Merkel'e, “Almanya, tek bir onay sürecinde çok daha hızlı olabilirdi” diyerek, bu alanda hata yapıldığını açıkladı. Sadece Almanya değil, AB üyesi ülkelerin tümü de AB'de üretilen bu aşıya geç ulaşmaktan şikayetçi.

GECİKME, CAN KAYBI DEMEK

Ekonomi Profesörü Paul Welfens, bu gecikmenin 20 bin fazla can mal olabileceğini söylerken, bunu Spahn da itiraf etti ve “Ne kadar erken aşılamaya başlarsak, acılar o kadar azalacaktır” dedi. Bu arada üretimle ilgili onay süreçleri nedeniyle Almanya'nın alacağı 56 milyon doz BioNtech aşısının sadece 28 milyonunun ilk aylarda kullanılabileceği, kalan 28 milyonun gelmesinin ise 2021 sonunu bulacağı belirtiliyor.