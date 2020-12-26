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Almanya’da aşılar gelmeye başladı: İlk durak Kuzey Ren Vestfalya

BioNTech-Pfizer’in eksi 70 derecede nakledilen ilk aşıları Almanya’da dağıtıldı. Türkler’in yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, Belçika’daki üretim ve paketleme servisinden gelen 9 bin 750 doz paket aşıyı alan ilk eyalet oldu.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 14:08, 26/12/2020
Haberler Dünya
Almanya’da aşılar gelmeye başladı: İlk durak Kuzey Ren Vestfalya

Almanya’da Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin geliştirdiği BNT162b2 adlı mRNA aşısı, Kuzey Ren Vestfalya'da gizli bir merkeze alındı.

Aşılar, kuru buz içinde özel yapılmış kutularda getirildi. Tek tek not alınarak çıkarıldı ve buradan 53 bölgede aşı yapılacak yerlere dağıtılacak. Bugün bütün eyaletler aşılarını alacaklar ve yarın öğlene doğru aşılama başlayacak.

İlk aşıları ise gezici timler, yaşlı bakım evlerinde kalanlara yapmaya başlayacak. Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Şimdi çok önemli bir aşamadayız. Virüsten önceki hayatımıza dönebilmek için büyük bir umut doğdu. Bu aşı, salgınla mücadele için de önemli bir adım” diye konuştu.

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Almanya Belçika Corona
Yayınlanma Tarihi:14:03,