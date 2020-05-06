Almanya’da bar ve restoranlar hafta sonu açılıyor!

Maliye Bakanı Peter Altmaier ile görüşen 16 eyaletin bakanları, gastronomi alanındaki tüm işletmelerin açılması konusunda anlaşmaya vardı.

Buna göre, açılışlar 9 Mayıs'ta başlayacak. 22 Mayıs'a kadar tüm eyaletlerde gastronomi alanındaki işletmeler kapılarını açmış olacak.

Bugün Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları bir açıklama yaparak açılacak işletmelerin uyması gereken kuralları duyuracak.

Ayrıca, edinilen bilgilere göre, çalışanlar için özel tedbirler getirilecek.

YAKLAŞIK İKİ AYDIR KAPALI

Corona tedbirleri nedeniyle, birçok alanda olduğu gibi gastronomi alanında da, özellikle restoran ve barlar başta olmak üzere çok sayıda işletme mart ayının ortasında kapatılmıştı.

Sıkı hijyen kuralları ve maske takılması şartıyla birçok yerin açılmasına karar verilmiş oldu.

Öte yandan otellerin ise ay sonunda kapılarını açacağı öğrenildi.