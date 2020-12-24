Almanya’da büyük skandal: Irkçılar Türklere saldırdı, polis seyretti

Almanya’nın başkenti Berlin'in Neukölln semtinde, dört yıldan beri başta Türkler olmak üzere, çeşitli yerlerde kundaklamalar ve çeşitli eylemler yapan Sebastian T. (34) ve Tilo P. (37) isimli iki neonazi nihayet yakalanıp tutuklandı.

Eski AfD üyesi olan iki zanlının, eylem için keşfe çıkarken, polis tarafından izlendiği ancak engel olunmadığı ortaya çıktı. Sol partili Türk kökenli politikacı Ferat Koçak'ın arabasını ve Heinz-Ostermann'ın kitabevini ateşe veren iki saldırganın, bölgede aşırı sağcı ve ırkçı olarak tanındığı bildirildi. Haklarında tutuklama emri çıkarılan iki saldırgan dün evleri basılarak yakalandı.

POLİS İFADEYE BİLE GİTMEDİ

Haksız yere corona virüsü yardımı almaktan da hakkında soruşturma bulunan Sebastian T.’nin eylül ayında duvara ırkçı yazı yazmaktan hakkında dava açılmıştı. İki zanlının, 20'si kundaklama olmak üzere 72 ayrı suçtan yargılanması bekleniyor.

İlk skandal, duvara ırkçı yazı yazma olayındaki yargılamada geldi. Burada tanık olan polisin, mahkemede ifadeye gitmesine izin verilmedi. Dava düştü.

POLİS GÖZETİMİNDE KEŞİF

Ardından da, ırkçı gençlerin, polis takibi altındayken bile eylem yapacakları adreslerde tespitlerde bulundukları belirtildi. Onları izleyen polislerin müdahale etmediği, uyarmadığı ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü adına açıklama yapan polis şefi Barbara Slowik ise bunu, personel yetersizliği nedeniyle müdahale edememeye bağladı.