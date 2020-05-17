Almanya’da camiye çirkin saldırı!

Vaihingen Enz DİTİB Fatih Camisi dernek başkanı Latif Pekmezci, camiye yapılan çirkin saldırının anbean kamera kayıtlarına yansıdığını söyledi.

Kimliği belirsiz iki kişinin üzerinde firma adı yazılı bir minibüs ile gece 23.30 sularında caminin önüne gelerek domuz kafasını caminin ana giriş kapısına astığını ifade eden Pekmezci, olayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Olay yerini incelemeye alan polis, soruşturma başlattı. Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner, Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun ve Württemberg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi camiye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (DHA)

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