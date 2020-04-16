Almanya’da çok tuhaf tartışma: Kiliseler kapalı kaldı, suçlusu camiler oldu

Alman hükümetinin, corona krizinden çıkış kararlarını açıklarken, kilise, cami, sinagog gibi toplu ibadet edilen yerlerle ilgili yasakların devam edeceğini bildirmesi, ortalığı karıştırdı.

Özellikle paskalya sonrası, dini duyarlılığın arttığı dönemde kiliselerin kapalı kalmasının suçlusu da bulundu; Camiler…

CORONA YASAKLARINA UYULMAZ

Alman Bild Gazetesi, ülkedeki Müslümanların genel bir temsilcisi olmadığı için, 23 Nisan'da başlayacak Ramazan ayında dolacak camilerde hijyen ve mesafe kuralının uygulanamayacağının öngürüldüğünü ve Alman Hükümeti'nin bu nedenle tüm ibadet yerlerini kapalı tutma kararı aldığını yazdı.

Çarşamba günü Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları arasında yapılan dört saatlik telekonferansta konu gündeme geldi.

Kiliselerin açılması gerektiğini bir tek Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet (CDU) savundu. Laschet, “Ramazan ayını bahane ederek, kiliselerin kapalı kalmasına karar verilmesi politik olarak pek mantıklı değil“ diye görüş bildirdi.

DİYANETİ KABUL ETMİYORLAR

Toplantıdan sızan bu sözler, Ramazan ayı nedeniyle camilerin dolacağı ve Covid 19 pandemisinin yayılması riskinin artacağının öngörüldüğünü kanıtladı.

Alman basını ise, konuya başka yerden yaklaşıyor. Yıllardır yaptıkları gibi, “Almanya'da Müslümanların muhatap alacağımız bir temsilcisi yok. Müslümanlar tek bir çatı altında organize değil“ tezini savunuyorlar.

Israrla Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni muhatap kabul etmiyorlar. Bunun dışında, tek başına cami açan, kendini imam tayin eden, İslamın farklı ve uç yorumlarına yönelen kişileri sürekli gündemde tutuyorlar.

KİLİSELER: EN TEMEL İNSAN HAKKI

Bu arada, ülkedeki kiliselerin siyasiler üzerindeki baskıları da devam ediyor.

Dolaylı olarak “Ramazanın komple bir ibadethane yasağı için gerekçe olamayacağını” vurgulayanlar, insanların inançlarını serbestçe yaşamasının temel bir anayasal hak olduğunu ve bunun bu şekilde kısıtlanamayacağını belirtiyorlar.

Alman papaz Peter Hahne, “Nasıl ki, marketler hijyen ve mesafe kuralına uyuyor. Kiliselerde de bu yapılabilir” diye konuştu ve kilise, sinagog ile camilerin açılması gerektiğini söyledi. Bir çok kiliseden de, paskalya ile hemen sonrasında kiliselerin kapalı tutulmasına eleştiriler geliyor.