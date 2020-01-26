Almanya’da Corona alarmı ‘yanlış’ çıktı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de Corona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç kliniğine yatırılan kişide, yapılan tetkikler sonucu Corona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şu ana kadar 56 kişi hayatını kaybetti. (İHA)İLGİLİ HABERCorona virüsünden son haber! Belirti göstermeden bulaşıyor İLGİLİ HABERDünya alarmda! Çin'den korkutan açıklama! Corona virüsü nedir? Corona virüsünün belirtileri nelerdir? İLGİLİ HABER'Corona ve benzeri virüslerden korunmak için bu önlemleri alın'