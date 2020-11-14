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Almanya’da corona gerginliği! Ortalık karıştı

Almanya’nın Frankfurt kentinde Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiye polis müdahale etti.

Güncellenme: 20:58, 14/11/2020
Haberler Dünya
Almanya’da corona gerginliği! Ortalık karıştı

Almanya'da corona virüsü salgının yeniden etkisini arttırması ile ülke genelinde önlemler sıkılaştırılmıştı.

Frankfurt’ta Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiden oluşan aşırı sol gruplar polis çatıştı.

Göstericiler, hükümetin Covid-19 karşı uyguladığı kısıtlamaları reddettiklerini ifade ederek, “Hep birlikte faşizme karşı” yazılı pankart taşıdı.

ARBEDE YAŞANDI

Göstericiler, polisin maske takmaları yönündeki uyarılarını dikkate almazken, daha önce planlanan yürüyüş istikametini terk etmeye çalışması sonucu arbede yaşandı.

Polis, göstericilere tazyikli su ve cop ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İHA

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