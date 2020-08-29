Almanya’da corona virüsü gerilimi: Binlerce insan sokağa döküldü

Almanya’nın başkenti Berlin’de corona virüsü kısıtlamalarını protesto etmek isteyen binlerce insan sokağa döküldü.

Berlin’de bugün 17 Haziran Bulvarı üzerinde binlerce gösterici bir araya geldi. Farklı kostümler giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler Alman hükümetinin önlemleri çok sıkılaştırdığını söyleyerek, yasakların gevşetilmesi gerektiğini söyledi.

On binlerce göstericinin slogan atarak yaptığı yürüş ile ilgili olarak Berlin polisi resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Göstericiler yapılan uyarılara rağmen gereklilikleri yerine getiremedikleri için bu grubu dağıtmaktan başka bir seçenek kalmamıştır” ifadesini kullandı.

NEO-NAZİLER DE VAR

Göstericilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken, Alman basını, aşı karşıtları, komplo teorisyenleri ve Neo-Nazilerin protestocular arasında olduğunu yazdı.

Olay yerine çok sayıda polis, kolluk kuvveti, zırhlı araç ve polis otobüsleri de getirildi.