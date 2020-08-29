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Almanya’da corona virüsü gerilimi: Binlerce insan sokağa döküldü

Corona virüsü salgınının Avrupa'ya geldiği günlerde çok sıkı önlemler alan Almanya'da vaka sayısının tekrar artış göstermesiyle birlikte yasak ve önlem sıkılaştırıldı... Yasak ve kısıtlamalardan bunalan Almanlar sokağa döküldü. Binlerce protestocu başkent Berlin'de hükümet karşıtı slogan attı.

Sozcu.com.tr
15:09 -
Haberler Dünya
Almanya’da corona virüsü gerilimi: Binlerce insan sokağa döküldü

Almanya’nın başkenti Berlin’de corona virüsü kısıtlamalarını protesto etmek isteyen binlerce insan sokağa döküldü.

Berlin’de bugün 17 Haziran Bulvarı üzerinde binlerce gösterici bir araya geldi. Farklı kostümler giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler Alman hükümetinin önlemleri çok sıkılaştırdığını söyleyerek, yasakların gevşetilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin corona virüsü salgınını abarttığını savunan binlerce gösterici ellerinde Merkel’in fotoşoplu fotoğrafı olan pankartlar taşıdı.

On binlerce göstericinin slogan atarak yaptığı yürüş ile ilgili olarak Berlin polisi resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Göstericiler yapılan uyarılara rağmen gereklilikleri yerine getiremedikleri için bu grubu dağıtmaktan başka bir seçenek kalmamıştır” ifadesini kullandı.

Yürüyüş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

NEO-NAZİLER DE VAR
Göstericilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken, Alman basını, aşı karşıtları, komplo teorisyenleri ve Neo-Nazilerin protestocular arasında olduğunu yazdı.

Bazı katılımcılar veba zamanında doktorların kullandığına benzer maskeler taktı.

Olay yerine çok sayıda polis, kolluk kuvveti, zırhlı araç ve polis otobüsleri de getirildi.

Son güncelleme: 15:14 29.08.2020
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