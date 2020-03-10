Almanya’da Corona virüsü paniği! Durakta birden titremeye başladı

Frankfurt’ta Müzeler Caddesi’ndeki otobüs durağında genç bir Alman, birden titremeye başladı.

Üşüdüğünü söyleyen kişide titremelerin arttığını gören diğer yolcuların sağa-sola kaçıştığı görüldü.

Corona belirtileri olduğu ifade edilen kişiyi gören Almanların hemen polise haber vermesiyle önce durak, ardından cadde boşaltıldı.

Haber verilmesinin ardından iki memur, bir polis aracıyla olay yerine geldi.

Polisler, titreyen adamla belirli bir mesafe uzaktan konuşmaya başladı.

Polislerin 10 dakika boyunca duraktaki kişiye yardım etmeden beklediği görüldü.

Bir polisin titreyen kişiyle arasındaki mesafeyi sürekli koruduğu görülürken diğer yandan da yardım çağrılacağını söylediği duyuldu.

Diğer polis memuru da ambulans veya tıbbi yardım çağırmak için ekip aracına giderken çevredeki vatandaşların olay yerinden hızla uzaklaştığı ve yaklaşık yarım saat sonra durakta titreyen kişinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.