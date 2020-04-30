Almanya’da coronayla mücadelenin en yetkili kurumundan endişe verici açıklama: Ölü sayısı daha yüksek olabilir

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, ülke fark etmeksizin herkesin aklındaki soru ortak: Ölüm oranları daha yüksek olabilir mi?

Salgınla mücadelede özellikle Avrupa’da en başarılı ülkelerden gösterilen Almanya’da da şeffaflık tartışmaları başladı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar H. Wieler bu konuda kritik ifadeler kullandı.

Wieler’ın açıklamasının öne çıkan başlıkları şöyle:

BİRKAÇ AY DAHA KALACAK

– Virüsün bulaşma oranı yüzde 60 ve 70'lerde olsaydı, o zaman kontrol altında olduğunu söyleyebilirdik. Şu anda bulaşma oranı tekli yüzdelerle ifade ediliyor.

– Virüs birkaç ay ülkemizde kalmaya devam edecek. Henüz mücadele maratonunun başındayız. Kurallara ne kadar uymaya devam edersek, o kadar başarılı oluruz.

TEST ARTTIKÇA BAŞARI ARTAR

– Geçen hafta 467 bin test yaptık. Bununla tespit ettiğimiz enfeksiyon oranı yüzde 5.4. Ne kadar çok test yaparsak, o kadar çok salgınla mücadelede başarılı oluruz.

– Okulların açılmasında bir sorun yok. Önemli olan enfeksiyondan kaçınma kurallarının uygulanması. Bunun uluslararası mücadeleye uygun olması lazım.

BAĞIŞIKLIK PASAPORTUNA İHTİYAÇ YOK

– Ülkemizde bağışıklık kimliği ya da bağışıklık pasaportuna ihtiyaç yok. İnsanların nasıl ve ne kadar süre bağışık kalabileceği bilinmiyor.

– Almanya'da ölüm oranı yükseliyor ve biz, bildirilenden daha fazla ölüm olduğundan şüpheleniyoruz.

– Remdesivir ilacının uygulamasıyla ilgili bize gelen sonuçlar, olumlu etkiler bırakıyor. Ancak henüz bununla ilgili yeterli araştırma sayısına ulaşamadık.

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