Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 20 bin arttı

Corona virüsü vakalarının hızla artış gösterdiği Almanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Vakaların hızını azaltmak ve sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni bir kapanmanın gündemde olduğu Almanya’da salgın ile ilgili en yetkili makamlardan olan Robert Koch Enstitüsü güncel verileri paylaştı.

Robert Koch Enstitüsü’nün paylaştığı verilere göre Almanya’da son 24 saat içerisimnde 20.200 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu sıçrama ile birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 1.320.716’ya çıktı.

Öte yandan ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 321 olarak kayıtlara geçti. Almanya’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 21.787’ye çıktı.