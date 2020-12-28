Almanya’da genç pilot gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

Almanya’da Samy Kramer (20) genç pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa’da Covid-19’a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan pilot “Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir” dedi. Çevrim içi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan FlightRadar24te yer alan verilerde Almanya’nın Friedrichshafen kenti üzerinde oluşturulan dev şırınga resmi görüntülendi. Kramerin uçuşunun, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin risk grubundaki kişileri corona virüse karşı aşılamaya başlamadan önce gerçekleştiği ifade edildi. (DHA)