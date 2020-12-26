Almanya’da ilk aşıyı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla oldu

Geniş çaplı aşılama pazar sabahı 07.00’den itibaren başlayacak. Ancak ilk aşıyı dün akşam saatlerinde, Saksonya- Anhalt eyaletinin Halberstadt kentindeki bir bakımevinde ilk aşılama yapıldı ve 101 yaşındaki Edith Kwoizalla ilk aşılanan kişi oldu.

İKİNCİSİ 21 GÜN SONRA

Pazar günü de tüm eyaletlerdeki bakımevlerinde kalanlar ve bakım personeli aşılanmaya başlanacak. 101 yaşındaki Edith’in aşısından sonra 50 personele de ilk aşıları yapıldı. Aşılar iki doz halinde yapılacağı belirtilirken ve 21 gün sonra bu kişilerin ikinci doz aşıyı alacağı aktarıldı.

Yaklaşık altı aydır bakımevinde bulunan ve akrabalarınca çok sık ziyaret edilen Edith Kwozialla’nın önce Almanya’da ilk aşılanan kişi olduğunu bilmediği, bunu öğrenince sevindiği ifade edildi.