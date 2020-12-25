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Almanya’da kaçak hızlı test alarmı: Yanlış sonuçlar tehlikeye atıyor

Almanya'da kaçak yollardan piyasaya sürülen hızlı corona testi alarmı verildi. Testlerin yanlış sonuç vererek büyük tehlike yarattığı belirtiliyor.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 15:01, 25/12/2020
Haberler Dünya
Almanya’da kaçak hızlı test alarmı: Yanlış sonuçlar tehlikeye atıyor

Almanya'nın en büyük eyaletlerinden Kuzey Ren-Vestfalya'da, benzin istasyonları ve süpermarketlerde satılan corona hızlı testleri kaçak çıktı.

Bu testlerin Frechen'deki bir firma tarafından illegal olarak piyasaya sürüldüğü ve şirkette de arama yapıldığı açıklandı. Aramada hızlı test müşterisi olan 7 bin 500 kişinin ismine rastlanıldı. Polis, bunlara ulaşarak testi kullanmamalarını istiyor.

Serbestçe satılan bu testlerin yanlış sonuç verebileceği, insanların kendini ‘negatif’ olduğunu sanıp virüs bulaştırabileceği belirtiliyor.

İŞTE BUNLAR YASAKLANDI

Yasaklanan ve toplanmaya başlanan testlerin, ‘nal von minden GmbH'nın Covid-19 Ag Test’ ile, ‘Hangzhou Realy Tech. Co.’nun, ‘blnk Novel Coronavirus (SARS-Cov 2) Antigen Rapit Test Cassette’ olduğu belirtiliyor.

Bu testleri alanların da kesinlikle uygulamaması istendi. Hızlı testlerin PCR testlerinden daha az güvenli olduğu, bir de bu tür denetimsiz testlerin piyasaya sürülmesinin tehlikeyi daha da artırdığı belirtiliyor.

Almanya benzin Corona coronavirüs Polis