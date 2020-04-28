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Almanya’da korkutan yangın! Alevler bir anda her yanı sardı

Almanya’nın Bremen şehrinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, korkuya neden olan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Sozcu.com.tr
16:01 -
Haberler Dünya
Almanya’da korkutan yangın! Alevler bir anda her yanı sardı

Almanya'nın kuzeyinde yer alan Bremen şehrindeki ahşap bir depoda yangın meydana geldi. Bölgede tedirginliğe yol açan yangında itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almakta zorlandığı belirtildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanların şehirde küllerin yağmasına sebep olduğu bildirildi. DHA’nın haberine göre olayla ilgili bir kişinin şiddetli dumana maruz kalması sonucu hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, polis bölge sakinlerine pencere ve kapıları kapalı tutması uyarısı yaptı.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son güncelleme: 16:03 28.04.2020
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