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Almanya’da mahsur kalan Türkler için özel sefer!

Corona virüsü salgını nedeniyle uçak seferleri askıya alınınca, Almanya'da binlerce Türk mahsur kaldı.

Ali GÜLEN
23:45 -
Haberler Dünya
Almanya’da mahsur kalan Türkler için özel sefer!

Turistik amaçlı, öğrenci ve iş seyahati nedeniyle Almanya’ya gidip dönemeyen binlerce Türk için, THY özel sefer düzenleme kararı aldıç

Tek yönlü yapılacak olan seferin, Türkiye bileti kişi başı 240 Euro olarak belirlendi. THY uçakları, 20-21 Nisan günü Frankfurt'tan, 21 Nisan günü Hannover ve Hamburg'dan, 21-22 Nisan günü Köln'den, 22 Nisan günü Berlin'den, 22-23 Nisan günü Münih'ten ve 22-23 Nisan günü Düsseldorf'tan Türkiye'ye havalanacak.

Sefere, öncelikle 14 Nisan gününe kadar konsolosluklara başvurmuş olanlar alınacak. Bu tarihi geçirenler ise, konsolosluklarla temasa geçip adını yazdırabilecek ve uçaklarda yer kalırsa Türkiye'ye götürülecek.  Türkiye'ye gelenler ise 14 gün boyunca karantina altına alınacak.

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