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Almanya’da PKK yürüyüşü karıştı! Polislere ve gazetecilere saldırdılar

Almanya'da sözde 'Öcalan'a özgürlük yürüyüşü' düzenleyen PKK yandaşları trenlere ücretsiz bindikleri için kendilerini uyaran görevlilere saldırdı. Hakkında işlem yapılan bazı PKK’lıların ülkede yasa dışı kaldığı saptandı.

Ali GÜLEN
10:10 -
Haberler Dünya
Almanya’da PKK yürüyüşü karıştı! Polislere ve gazetecilere saldırdılar

Almanya’da her yürüyüşlerinde olay çıkaran, zaman zaman Türk işyerlerine saldıran PKK yandaşları dün akşam Hannover-Hamburg arasında bulunan Bardowick'teki tren istasyonunda Alman polisini hedef seçti.

İLK SALDIRI TRENDE

Lüneburg istasyonunda trene biletsiz binen grup burada bilet kontrolörlerini taciz etti. Bardowick'te ise polislerle çatışmalar yaşandı. Grup, yürüyüş yerine trene binip gelmeyi tercih ederken, bunu da her yerde biletsiz yaptı.

YASA DIŞI KALIYORLARMIŞ

PKK yandaşları Hamburg'a ulaştıktan sonra Wilhelmsburg bölgesinde gazetecilere ve yoldan geçmek isteyen sürücülere saldırdı. Grup, kendilerine eşlik eden polislerle de çatıştı.

Çok sayıda kişi gözaltına alınırken soruşturma açılan PKK'lıların bazılarının Almanya'da yasa dışı olarak kaldığı da ortaya çıktı.

PKK'lılar 5 Eylül’den bu yana Hannover, Celle, Uelzen, Lüneburg ve Harburg'da gösteriler yapıyor.

Almanya PKK taciz
Son güncelleme: 10:17 12.09.2020
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