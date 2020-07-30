Almanya’da seks işçileri sokağa döküldü: Artık para kazanmak istiyoruz

Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında dört aydır kapalı olan genelev çalışanları sokağa döküldü.
Köln kentinde tren garı önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, Mart ayından beri çalışamadıklarını belirterek, ‘Artık yeter para kazanmak istiyoruz’ sloganları attı.
Zor günler geçirdiklerini belirten eylemciler, ‘İş yerlerimizi açın’, ‘Yasal çalışmak için yasağı kaldırın’ yazılı pankartlarla hükümetten genelevlerin açılmasını talep etti.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisine katılanların maske kuralına uyması dikkat çekti.