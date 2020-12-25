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Almanya’da son 24 saatte 412 can kaybı

Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. 412 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:54, 25/12/2020
Haberler Dünya
Almanya’da son 24 saatte 412 can kaybı

Corona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam sayı 1 milyon 612 bin 648'e yükseldi.

30 BİNE DAYANDI

Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 29 bin 182'ye ulaştı. Öte yandan salgının başlangıcından bu yana Almanya'da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak virüsü atlattığı belirtildi.

Almanya Corona Dünya
Yayınlanma Tarihi:10:53,