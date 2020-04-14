Almanya’da taksicilere karşılıksız yardım! 74 bin TL’yi bulacak

Almanya'da, corona krizinden olumsuz etkilenen her sektöre destekler açıklanırken, binlerce Türk taksiciye de müjdeli haberler geliyor. Tek başına çalışan ve ‘serbest meslek kaydı’ olan taksicilere 10 bin euro'ya kadar karşılıksız yardım veriliyor.

21 bin adet taksi şirketine de her eyaletten yardım yağıyor. Mart sonunda başvurusunu yapanların hesaplarına ilk yardımlar yattı. Bulundukları eyaletlerden yardım alamayanlara Federal Hükümet yardım edecek.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DE VAR

Taksi sahibi olup işleten veya kiraladığı taksileri çalıştırıp vergisini ödeyen tüm taksiciler, “tek esnaf olarak” karşılıksız devlet yardımı alabilecek. Müşteri kaybeden, corona nedeniyle gelir kaybına uğrayan ya da aracının taksidini ödeyemeyen taksiciler ayrıca yıllık yüzde 1 faizli devlet kredisinden de yararlanabilecek.

ÇOĞUNLUĞU TÜRK KÖKENLİ

Almanya'daki 255 bin taksicinin büyük bir kısmı Türk kökenli. Taksiciler, Mart ayı sonundan itibaren yardımlar için başvurmaya başladı.

Taksi sahipleri, çalıştıranlar ve taksi şirketlerinin formları doldururken özellikle dikkatli olmaları, taksi kuruluşlarından destek almaları istendi. Alman Maliye Bakanlığı, “Corona yardımlarından herkes yararlanabilir. İhtiyaçtan fazla yardım için başvuru yapmamaya dikkat edin“ uyarısı yaptı.

BAVYERA'DA İLK YARDIMLAR GELDİ



Almanya'nın en zengin eyaletlerinden Bavyera'da bazı taksicilerle, işletmecilerinin başvurularına olumlu yanıt geldi ve bir çoğu paralarını aldı. Diğer eyaletlerde, benzer ödemelerin yapılmaya başlandığı öğrenildi. Birçok eyalette ise başvuru yoğunluğu nedeniyle incelemeler sürüyor.