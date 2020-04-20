Almanya’da tartışma yaratan poster: Bu polis bir o…

Almanya’nın Bad Düben kasabasında yaşayan ve toplum polisi olarak çalışan 24 yaşındaki polis memuru Sophie bölgede yeni bir tartışmanın tam ortasına düştü…

Düzen ve denetimi sağlamak için gittiği maçlarda ve mitinglerde sürekli taraftarların ya da göstericilerin hakaretine maruz kalan Sophie, polis sendikasının yeni farkındalık kampanyasının yüzü oldu. Sophie’nin fotoğrafının yer aldığı posterde, “Bu kadın bir o… çocuğudur. Kim böyle söylerse, onu derinden yaraladığını bilmeli” sloganı yazıldı.

Posterde grafik bir parmak, Sophie’nin kalbini işaret ederken genç memur bir anda bölgede kahraman ilan edildi. En büyük hedefi tam kadrolu eyalet polisi olabilmek olan ve polis sendikası GdP’ye üye olan Sophie konuyla ilgili açıklama yaptı. Sophie, “2019'da iki futbol takımı taraftarları arasına girmiştik. Birisi bana o… çocuğu diye bağırdı. İçim titredi, kendimi çok kötü hissettim” diye konuştu.

2017 yılında Almanya’nın liman kenti olan Hamburg'daki G-20 zirvesinde de görev yapan Sophie, o zaman da eylemcilerin taşlı ve şişeli saldırısına maruz kaldığını söyledi. GdP, bu farkındalık afişlerinin Almanya’nın farklı bölgelerinde asılacağını duyurdu.