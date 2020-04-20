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Almanya’da tartışma yaratan poster: Bu polis bir o…

Almanya'da toplum polisi olarak görev yapan ve büyük olaylarda, maçlarda, toplantılarda göreve giden 24 yaşındaki Sophie, uğradığı haksız hakaretler nedeniyle, ilginç kampanyanın yüzü oldu.

Ali GÜLEN
14:50 -
Haberler Dünya
Almanya’da tartışma yaratan poster: Bu polis bir o…

Almanya’nın Bad Düben kasabasında yaşayan ve toplum polisi olarak çalışan 24 yaşındaki polis memuru Sophie bölgede yeni bir tartışmanın tam ortasına düştü…

Düzen ve denetimi sağlamak için gittiği maçlarda ve mitinglerde sürekli taraftarların ya da göstericilerin hakaretine maruz kalan Sophie, polis sendikasının yeni farkındalık kampanyasının yüzü oldu. Sophie’nin fotoğrafının yer aldığı posterde, “Bu kadın bir o… çocuğudur. Kim böyle söylerse, onu derinden yaraladığını bilmeli” sloganı yazıldı.

Genç kadına hakaret eden poster ülke gündemine düştü.

Posterde grafik bir parmak, Sophie’nin kalbini işaret ederken genç memur bir anda bölgede kahraman ilan edildi. En büyük hedefi tam kadrolu eyalet polisi olabilmek olan ve polis sendikası GdP’ye üye olan Sophie konuyla ilgili açıklama yaptı. Sophie, “2019'da iki futbol takımı taraftarları arasına girmiştik. Birisi bana o… çocuğu diye bağırdı. İçim titredi, kendimi çok kötü hissettim” diye konuştu.

 

2017 yılında Almanya’nın liman kenti olan Hamburg'daki G-20 zirvesinde de görev yapan Sophie, o zaman da eylemcilerin taşlı ve şişeli saldırısına maruz kaldığını söyledi. GdP, bu farkındalık afişlerinin Almanya’nın farklı bölgelerinde asılacağını duyurdu.

Almanya Futbol Kadın Polis
Son güncelleme: 14:56 20.04.2020
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