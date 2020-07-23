Almanya’da tatilci endişesi! İspanya’dan dönen ailede corona çıktı

Tatilini İspanya'da yaptıktan sonra Almanya'ya dönen 4 kişilik ailenin bütün fertlerine corona virüsü teşhisi kondu.

Almanya’nın Cottbus kentinde yaşayan aile fertlerinden birisinin iş yerinde yapılan test ile corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Ailenin diğer bireylerine de test uygulanması sonrası ise tüm aileye Covid-19 teşhisi kondu.

Bu durum sakıncalı ülke listesine alınmayan Avrupa ülkelerinden dönecek olan tatilcilerin, ülkede vaka sayısını yükselteceği endişesine yol açıyor.

Özellikle Alman turistlerin sıklıkla tercih ettiği İspanya'nın Mallorca kentinde eğlence mekanlarında ve sahillerde maske takılmadığı, fiziki mesafenin sağlanamadığı sosyal medyada paylaşılan videolar ile gündeme gelmişti. (İHA)