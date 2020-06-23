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Almanya’da Türk Konsolosluğu’nda corona alarmı! Personelde çıkınca kapatıldı

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, personelinde corona virüsü tespit edilmesi üzerine 26 Haziran'a kadar kapatıldı.

Sozcu.com.tr
13:28 -
Haberler Dünya
Almanya’da Türk Konsolosluğu’nda corona alarmı! Personelde çıkınca kapatıldı

Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, “Başkonsolosluğumuz personelinde Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle, Düsseldorf Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirmeleri doğrultusunda, gerek vatandaşlarımız gerek personelimiz için riskli bir durum oluşmamasını teminen, Başkonsolosluğumuzun 26 Haziran Cuma günü akşamına kadar kapatılması zarureti doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk vatandaşlarının acil iş ve işlemleri için Köln, Essen, Münster, Frankfurt ve diğer kentlerdeki başkonsolosluklara başvurabileceği açıklandı.

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