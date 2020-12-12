Almanya’da Türk şarap eksperine ırkçı saldırı… Evini yaktılar

Üzümleriyle ünlü bölgede şarap yapan Almanlar'ın, “Ali gel bunu tat” diyerek önce ona tattırdığı ve onun verdiği, “Biraz daha beklesin. Kekremsi olmuş. Bu çok iyi” notlarını aldıkları Ali Aydın, 30 yılda inşa ettiği bahçe evi ile kulübesinde ne var ne yok kaybetti.

Saldırganın 20'ye yakın bahçe evi arasından Aydın'ın evini kasıtlı olarak seçtiği sanılıyor. Aydın’ın bahçesindeki eşyaları, kulübesi, yıllardır emekleriyle yaptığı her şey kül oldu. Sigortasının da olmadığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Aydın'a, “Bir düşmanınız var mıydı?” diye sordu. Bu soruya çevre halkı çok kızdı ve, “Burada herkes Ali'yi çok sever. Burada öyle şey olmaz” cevabını verdi.

Saldırganın bir evin de camını kırdığı, daha sonra dağ bisikletini bırakarak kaçtığı belirtiliyor. Polis, şarap eksperi Ali Aydın'a ve köylülere saldıran kişiyle ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmasını istedi.