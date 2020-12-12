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Almanya’da Türk şarap eksperine ırkçı saldırı… Evini yaktılar

Almanya’nın Mainz kentine bağlı Gaubickelheim’da, ırkçı motifli saldırı yaşandı. Bisikletli bir saldırgan önceki gün sabaha karşı Ali Aydın’ın bahçe evini ve bir Asyalı göçmenin arabasını yaktı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:46, 12/12/2020
Haberler Dünya
Almanya’da Türk şarap eksperine ırkçı saldırı… Evini yaktılar

Üzümleriyle ünlü bölgede şarap yapan Almanlar'ın, “Ali gel bunu tat” diyerek önce ona tattırdığı ve onun verdiği, “Biraz daha beklesin. Kekremsi olmuş. Bu çok iyi” notlarını aldıkları Ali Aydın, 30 yılda inşa ettiği bahçe evi ile kulübesinde ne var ne yok kaybetti.

Saldırganın 20'ye yakın bahçe evi arasından Aydın'ın evini kasıtlı olarak seçtiği sanılıyor. Aydın’ın bahçesindeki eşyaları, kulübesi, yıllardır emekleriyle yaptığı her şey kül oldu. Sigortasının da olmadığı belirtildi.

Ali Aydın, yıllardır köyde Alman komşularıyla dostluk içinde yaşıyordu. Bahçesi yakıldı, bütün köyün tadı kaçtı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Aydın'a, “Bir düşmanınız var mıydı?” diye sordu. Bu soruya çevre halkı çok kızdı ve, “Burada herkes Ali'yi çok sever. Burada öyle şey olmaz” cevabını verdi.

Saldırganın bir evin de camını kırdığı, daha sonra dağ bisikletini bırakarak kaçtığı belirtiliyor. Polis, şarap eksperi Ali Aydın'a ve köylülere saldıran kişiyle ilgili bilgisi olanların kendilerine başvurmasını istedi.

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