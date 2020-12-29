Almanya’da ‘yas tutan kuğu’ tren seferlerini durdurdu

Almanya’da Fuldatal kasabasında duygu dolu anlar yaşandı. Eşi öldükten sonra rayların üzerine yatarak yas tutan kuğu 23 tren seferinin yaklaşık 50 dakika gecikmesine neden oldu.

Olayla ilgili kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre polis ve itfaiye ekipleri, yüksek hızlı demiryolu hattında ‘yas tuttuğu’ için tren seferlerinin gecikmesine neden olan kuğuya müdahale etti. Kuğunun, diğer bir kuğunun rayların üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılıp ölmesiyle rayların üzerine tünediği ifade edildi.a

Yerel medyada yer alan haberlere göre itfaiye ekiplerinin, yas tutan kuğuyu bulunduğu yerden çıkararak Fulda Nehri’ne bıraktığı ifade edildi. (DHA)

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