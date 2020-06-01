Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına çirkin iftira! Gerçek ortaya çıktı

“Almanya’da mezarlıkta ızgara yapan Türk aileye 119 bin euro ceza kesildi” şeklinde sosyal medyada yer alan iddia yalanlandı.

Aileye kesilen cezanın ödenememesi sonrası eve haciz geldiği de ileri sürülen iddia binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmıştı.

Söz konusu fotoğrafın zaman zaman göçmen kökenli insanları veya belirli kişileri aşağılamak için belirli çevreler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFIN KAYNAĞI SIRBİSTAN

Fotoğrafın kaynağının Sırbistan'ın bir dağ köyü olduğu ve oradaki Pagan geleneğine mensup köylülerin, inançlarının bir parçası olarak mezarlıkta tören yapmasını gösterdiği ifade edildi.

Avrupa’nın güneydoğusunda zaman zaman bu tür etkinliklerin görüldüğü belirtildi. Ortodoks Kilisesi’nin bu tür törenleri ya da kutsamaları yasaklamış olmasına rağmen küçük dağ köylerinde bu tür manzaralara rastlanabildiği biliniyor.

Bu tür törenlerin, Güneydoğu Asya'da ya da Meksika, Ekvator ve Peru gibi ülkelerde de görülebildiğinin altı çizilirken, Almanya ve Türkiye'de bu tür mezarlıklar ve bu şekilde mezar taşlarının bulunmadığı bildirildi.