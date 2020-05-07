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Almanya’da yeni karar! 15 Mayıs’a kadar uzatıldı

Almanya, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart’ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs’a kadar uzattı.

21:17 -
Haberler Dünya
Almanya’da yeni karar! 15 Mayıs’a kadar uzatıldı

Corona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya, salgın ile mücadele kapsamında 16 Mart'ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs'a kadar uzattı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada corona virüsü salgını nedeni ile Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka ile olan sınırlara getirdikleri kontrollerin 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Seehofer, ayrıca İspanya ve İtalya ile uçuşların ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.

Bakan, transit seyahatlere, mal taşımacılığına, geçerli nedeni olanlara, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanlara ve cenazelere geçiş imkanı sağlandığını aktardı. (İHA)

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