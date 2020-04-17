Almanya’da yetkililerden tepki çeken anlar! Halkı uyarıp kendileri hiçe sayıyorlar

Almanya’da corona krizini yöneten Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Giessen şehrindeki bir hastaneyi ziyaret etti. Bakan ve eyalet başbakanı asansöre binerken, onlara doktorlar ve gazeteciler de eşlik etti.

Asansörde vatandaşlara çağrıları yapılan sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, o anları gösteren fotoğraf sosyal medyada hızla yayılarak ülkenin gündemine oturdu.

BAŞBAKANLIK: HATA YAPTIK

Olayın ardından Hessen Eyalet Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Lafı eğip bükmenin bir anlamı yok. Böyle bir şey olmamalıydı. Herkesin maskesi olmasına rağmen bir asansöre böyle doluşmamalıydık” denildi.

Sağlık Bakanı Spahn ise, “Bu olay da gösterdi ki, her zaman mesafeli durmak o kadar da kolay olmuyormuş. Önümüzdeki dönemlerde daha disiplinli olmayı öğrenmek zorumdayız” diye konuştu.