Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanya’da yetkililerden tepki çeken anlar! Halkı uyarıp kendileri hiçe sayıyorlar

Corona virüsüyle mücadelede artık herkesin ezbere bildiği 'sosyal mesafe' kuralının Alman yetkililer tarafından hiçe sayılması ülkenin gündemine oturdu.

Ali GÜLEN
16:08 -
Haberler Dünya
Almanya’da yetkililerden tepki çeken anlar! Halkı uyarıp kendileri hiçe sayıyorlar

Almanya’da corona krizini yöneten Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Giessen şehrindeki bir hastaneyi ziyaret etti. Bakan ve eyalet başbakanı asansöre binerken, onlara doktorlar ve gazeteciler de eşlik etti.

Asansörde vatandaşlara çağrıları yapılan sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, o anları gösteren fotoğraf sosyal medyada hızla yayılarak ülkenin gündemine oturdu.

BAŞBAKANLIK: HATA YAPTIK

Olayın ardından Hessen Eyalet Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Lafı eğip bükmenin bir anlamı yok. Böyle bir şey olmamalıydı. Herkesin maskesi olmasına rağmen bir asansöre böyle doluşmamalıydık” denildi.

Sağlık Bakanı Spahn ise, “Bu olay da gösterdi ki, her zaman mesafeli durmak o kadar da kolay olmuyormuş. Önümüzdeki dönemlerde daha disiplinli olmayı öğrenmek zorumdayız” diye konuştu.

İLGİLİ HABERCorona yardımlaşması! Evsiz kalan seks işçilerine Türk oteli kapılarını açtıCorona yardımlaşması! Evsiz kalan seks işçilerine Türk oteli kapılarını açtı

 

Almanya Corona Frankfurt Sağlık Sağlık Bakanı seks
Son güncelleme: 16:22 17.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more