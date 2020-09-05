Almanya’daki anne vahşetinin detayları ortaya çıkıyor! Ölüm kahvaltısı hazırlamış

Almanya’da, Solingen şehrinin Türklerin de yoğun yaşadığı bir mahallesinde yaşanan vahşetin ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Sık sık tartıştığı ikinci eşi Pascal'dan ayrı yaşayan 27 yaşındaki Polonya asıllı Alman anne Christiane K.’nın, evliliği bitmek üzere olduğu için 5 çocuğunu önce uyutup sonra boğduğu iddia edildi.

Türk komşular ise vahşetin şokunu yaşıyor. Elif Göncü isimli 23 yaşındaki kadın Alman medyasına yaptığı açıklamada, “Kocasıyla hep tartışırdı. İki hafta önceki kavgadan sonra Christiane ambulansla hastaneye götürüldü. Kocası Pascal’ın yüzünde çizikler vardı” diye konuştu.

UYUTTUKTAN SONRA BOĞDU

Ölen Luca (8), Timo (6), Sophie (3), Leonie (2) ve Melina'nın (18 aylık) cesetlerinde yapılan otopside, önce bir şey içirilip uyutuldukları sonra da boğularak öldürüldükleri saptandı.

Olay sabahı çocuklara kahvaltı masası hazırlayan anne içeceklerine uyuşturucu bir madde koydu. Uyuyakalan çocukları yatağına götüren anne, orada tek tek hepsini boğdu. Ardından da, “Ailemizde bir vefat olayı var” diyerek büyük oğlu Marcel'i okuldan aldı.

BÜYÜK OĞLU ARKADAŞINA YAZDI



Marcel'i, Mönchengladbach'taki annesine gönderen kadın daha sonra kendisi de bir trenin önüne atladı. Bu sırada Marcel'in okuldan bir arkadaşına, “Kardeşlerim öldü, bir daha okula gelemem artık” diye mesaj yazdığı, arkadaşlarının da yazıyı öğretmene gösterdiği, onların da polisi aradığı öğrenildi.

Ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören canavar anne Christiane K.‘ya beş ayrı cinayetten dava açıldı.