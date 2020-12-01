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Almanya’daki saldırıda ölü sayısı yükseldi

Almanya'nın Trier kentindeki araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e, yaralıların sayısı ise 15’e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:26, 01/12/2020
Haberler Dünya
Almanya’daki saldırıda ölü sayısı yükseldi

Almanya’nın Trier kentinde bir kişi aracı ile yayaların arasına dalmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz, Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe ve diğer yetkililer olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralıların sayısının ise 15'e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bir bebeğinde bulunduğu aktarılırken, 8 kişinin ağır yaralı, 7 kişinin ise hafif şekilde yaralı olduğu belirtildi.

Foto: İHA

LEİBE: KORKUNÇ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM

Dreyer yaptığı açıklamada, “İnsanların hayatlarını kaybetmiş olmaları en kötüsü“ ifadelerini kullandı. Olayda yaralananları ziyaret eden Dreyer, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diledi.

Lewentz ise yaptığı açıklamada, saldırganın ilk uyarı bilgisinden 4 dakika sonra yakalandığını aktardı.
Belediye Başkanı Leibe ise, olay yerine gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştığını belirtti. Leibe, “Korkunçtu. Bir çift spor ayakkabı vardı ve yanındaki kız ölmüştü“ dedi.

Olayın ardından Polis tarafından yakalanan 51 yaşındaki Bernd W., Trier-Saarburg kasabasında ikamet ettiği öğrenildi. Polis, tutuklanan ve hala sorguda tutulduğu belirtilen saldırganın, psikolojik sorunları olabileceği üzerinde duruyor. (İHA)

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